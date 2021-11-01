Мошенники нашли способ перехитрить сервис безопасных сделок «OLX Доставка»

Житель Ровненской области нашел на OLX объявление о продаже интересующей его мощной видеокарты, стоимостью 19,274 грн. Неизвестно, для какой цели ему понадобилась такая дорогостоящая деталь ПК – может для видеоигр, а может для майнинга биткойнов, в любом случае, молодой человек решил приобрести ее на OLX, а не в известном интернет-магазине, соблазнившись более привлекательной ценой.

Желая обезопасить себя от возможного мошенничества со стороны продавца, покупатель пообщался с ним по указанному в объявлении номеру телефона и договорился о продаже товара через сервис безопасных сделок «OLX Доставка».

Согласно условиям данного сервиса, покупатель сразу оплачивает полную стоимость товара и его почтовой пересылки, однако деньги не зачисляются немедленно на счет продавца, а замораживаются в системе, пока покупатель не получит свою посылку на почте, засвидетельствовав тем самым, что сделка прошла успешно.

Если же покупатель отказывается от получения посылки – деньги возвращаются на его карту, за вычетом стоимости услуг перевозчика. Звучит отлично, однако, как оказалось, и здесь есть лазейка для мошенников.

Получив видеокарту в отделении Новой Почты, молодой человек не смог осмотреть товар сразу – предположительно, этому помешало то, что коробка видеокарты была запаяна в пленку. Согласно условий перевозчика, это является заводской упаковкой и не подлежит вскрытию при осмотре посылки.

Молодой человек забрал посылку домой, инициировав тем самым окончательное списание денег в пользу продавца, и только дома обнаружил, что в коробке, вместо видеокарты, находится пакет с песком.

Парень обратился с заявлением в правоохранительные органы, где по данному факту мошенничества возбудили уголовное дело. Суд вынес постановление о временном доступе к данным мобильного оператора по абонентскому номеру подозреваемого продавца, включая дату и время созвонов с потерпевшим, размещение базовых станций, а также IMEI-номер устройства.

К сожалению, если злоумышленник был достаточно умен, чтобы не совершать звонки из дома и впоследствии избавиться от сим-карты и телефона, то шансы найти его невелики. Поэтому пользователям OLX следует быть в курсе о новом «лайфхаке» мошенников и обязательно проверять товар при получении на почте. А если такой возможности нет – отказываться от его получения. Это поможет не стать жертвой мошенников и сберечь ваши деньги. // internetua.com