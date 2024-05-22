Одесит пропонував прикордоннику $8000 за пезперешкодний виїзд приятеля-ухилянта за кордон

Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі.

42-річний одесит на прохання свого 37-річного військовозобов’язаного знайомого пообіцяв організувати виїзд за межі України. Ціна вирішення питання – вісім тисяч доларів, які він запропонував прикордоннику за переведення «клієнта» через один з пунктів пропуску на державному кордоні з Молдовою.

Про отриману пропозицію неправомірної вигоди охоронець кордону повідомив своєму керівнику, і протиправні дії зловмисників були задокументовані, а вони самі – затримані.

В обумовлений час організатор привіз на автівці знайомого до контрольно-пропускного пункту на державному кордоні для реалізації оборудки.

Спочатку правоохоронці затримали ухилянта безпосередньо на кордоні, коли той передав прикордоннику перший транш неправомірної вигоди в сумі чотирьох тисяч доларів. А потім і самого організатора, коли він, будучи впевненим, що знайомий покинув країну, передав охоронцю кордону ще чотири тисячі доларів.

Правоохоронці вилучили в якості речових доказів усю суму неправомірної вигоди, а також автомобіль, який використовувався організатором для перевезення ухилянта.

Заходи проводили оперативники Управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України по Білгород-Дністровському прикордонному загону спільно зі слідчими Білгород-Дністровського районного відділу поліції й співробітниками Служби безпеки України.

Під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – у пропозиції та наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах третьої особи, зокрема того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища.

Крім того, організатору оборудки повідомили про підозру ще й за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Обом правопорушникам загрожує щонайменше чотири роки позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини