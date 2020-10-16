Мошенники получают личные данные человека и оформляют на него кредит онлайн

В стране ширится новая мошенническая схема: аферисты получают ваши личные данные — имя, серию, номер паспорта и идентификационный код, а затем оформляют вас кредит онлайн. Остальная информация — это дата рождения, номер телефона, орган, выдавший паспорт, абсолютно случайно. Однако компания, кредит дала, требует деньги именно для вас.

Как действовать действовать в подобных ситуациях и стоит начинать судебную тяжбу — в сюжете Сніданку з 1+1.

Оформить кредит онлайн на ваше имя может кто угодно. Именно так произошло с Еленой Андреенковой из города Вишневое, когда ей позвонили и спросили о кредите. Сначала женщина подумала, что кредит ей рекламируют, но оказалось все совсем не так. «Она говорит номер паспорта, называет номер, серию, называет мой идентификационный номер и говорит, что у меня кредит. Мы с мужем были поражены», — рассказала женщина.

Начался процесс борьбы за свои права. Елена обратилась в полицию, получила от правоохранителей документ, который доказывает, что дело внесли в реестр досудебных расследований. Эту справку женщина прислала и компании-кредитору, но только посочувствовали, а кредит закрывать не стали. «Там каждый день начисляется процент. Получается, что этот мошенник взял минимальный кредит в две тысячи гривен, но вот сейчас уже октябрь, и этот кредит уже пять гривен. Он числится все равно за мной, то есть кредит они не сняли», — рассказывает она.

Еще интереснее стало впоследствии, когда Елена пригласила в компании заимодавца, какие же данные предоставил заемщик-мошенник. Ответ ее просто шокировала. «С моим данным совпадает только серия и номер паспорта, мой идентификационный код, ФИО. Ни телефон, ни электронный адрес, даже дата рождения моя. Место прописки не мое. Я там не жила, не была никогда прописана», — пояснила Андреенкова.

Еще больше Елена удивилась, когда проверила свои данные в Бюро кредитных историй: «Вместе с этой компанией еще четыре компании этого направления в этот же день присылали заявки, чтобы посмотреть на мою историю. Все четыре отказали этого мошеннику, а только эта компания выдала кредит» .

Поэтому женщина уверена, что основная вина здесь на одном: «95% того, что кредит сейчас выдано — это вина компании. Это недостаточная была валидация, идентификация этого человека, выдавшего».

Адвокат Лаврентий Царук говорит, что правила работы компании немного подозрительные. Он советует сразу обращаться в полицию и проверять электронные судебного реестра на предмет открытия дела против вас. Они абсолютно открыты. «Если суд против вас все же начато, то обязательно идите в суд и возражайте. Поскольку лично вы денег не брали, то суд откажет финкомпании», — говорит Царук.

В частности, исключить подобные аферы можно, если ввести жесткие санкции. «Если финансовые компании будут официально платить штраф, к примеру, по полмиллиона гривен государству и полмиллиона гривен пострадавшему за каждую такую ситуацию. Уверяю вас, что подобных историй будет ноль», — рассказывает специалисты.

Елена Андреенкова же готовит иск в суд против компании. Ведь не знает, можно ли вообще найти мошенника, через которого сумма будто ее долга растет каждый день.