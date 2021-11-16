Мошенники запустили новый сервис «пополнения» и «перевода»

Неизвестные киберпреступники запустили сайт, который имитирует сервис пополнения номеров всех украинских операторов мобильной связи, а заодно предлагает банковские переводы с карты на карту.

Для чего вообще пользоваться подобными сервисами, если аналогичные встроенные возможности предлагает любой интернет-банкинг, платежная система или приложения мобильных операторов? Секрет в том, что мошенники внушают доверчивым пользователям, что могут предложить им самые выгодные условия: минимальные комиссии за пополнение и полное отсутствие комиссий за перевод денег.

Размеры на ограничение переводимых средств указаны в двух валютах – гривне и российских рублях, а это также может стать дополнительным мотивирующим фактором для тех, кому нужно перевести деньги между картами Украины и России, ведь в связи с войной и санкциями, легальных возможностей сделать это сейчас практически не остается.

Сервис «Пополнинин» размещается на сайте по адресу ukrmob.com.ua.

В период с 2007 по 2009 на этом домене располагался некий киевско-харьковский интернет-магазин, торговавший мобильными телефонами. Пробив контактных номеров, указанных на старом сайте магазина, определяется, как современный интернет-магазин «Мобилак».

Похоже, что мошенники просто купили утративший актуальность, но не скомпрометированный домен магазина и развернули на нем вполне убедительный внешне сервис «пополнения», который до сих пор активно привлекает пользователей и никем не заблокирован.

Стоит отметить, что по запросу о домене отображается следующая информация: он зарегистрирован киевским ПП «Фрихост», который скрывает данные о владельце из соображений «заботы» о приватности клиентов и до окончания его действия остается еще более 280 дней.

Механика обмана жертв очень простая: оба раздела сайта (пополнение мобильных и переводы с карты на карту), просят ввести важные данные платежной карты, услужливо объясняя неопытным пользователям, что это и где их взять.

Когда необходимые данные введены – они уже в руках мошенников, которые с этого момента могут распоряжаться картой по своему усмотрению: вывести деньги в неизвестном направлении, потратить их на покупки в интернете или даже перехватить управление вашим банковским аккаунтом, если смогут перевыпустить в салоне связи дубликат sim-карты жертвы, которую она указала при «пополнении» счета.

InternetUA призывает не прибегать к помощи сомнительных сервисов пополнения и перевода денег, в особенности, если вы никогда о них раньше не слышали и получили ссылку из неизвестных источников. Помните, что услуги пополнения обслуживают проверенные Нацбанком платежные системы, которые всегда берут комиссии. Если кто-то предлагает вам подобные услуги бесплатно – скорее всего, это мошенники.