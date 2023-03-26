«Мотор Січ» роками поставляла авіадвигуни підсанкційним іранським компаніям

“Мотор Січ” продавала товари подвійного використання підприємствам Ірану, які перебували під санкціями США та Євросоюзу.

Йдеться про авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Такі моделі встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, що використовує Росія у війні проти України. Про це повідомляє проєкт “Схеми”, журналісти якого отримали доступ до цих документів.

Документальні докази співпраці українського стратегічного підприємства з компаніями, проти яких країни Заходу на той час вже ввели санкції, були знайдені правоохоронцями у робочому кабінеті багаторічного президента “Мотор Січі” В’ячеслава Богуслаєва.

Одна з іранських компаній з санкційного списку РНБО, з керівництвом якої активно комунікував Богуслаєв та його підлеглі, пов’язана з державною військовою промисловістю Ірану. А також, разом з іншою підсанкційною компанією з Ірану, причетна до розробки дронів Shahed-171 та Shahed-136, якими російська армія масово атакує українські міста.

В процесі аналізу даних “Схеми” виявили ще одну компанію з Ірану, з якою торгувала “Мотор Січ”, але проти якої досі не введено жодних санкцій. Хоча в ній – ті самі люди, які перейшли з підсанкційних іранських підприємств, і тепер працюють просто під іншою “вивіскою”.

Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала українська корпорація “Мотор Січ”. Це:

– Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

– Iran Aircraft Industries (IACI);

– Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Зазначимо, що Design and Manufacturing of Aeroengines, що нині під номером 68 у санкційному списку РНБО – це іранська компанія, яка, за даними НАЗК, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще у 2012 році. У 2022 році до них приєднались і США.

До схеми були залучені білоруські посередники – білоруська державна компанія “Бєлвнєшпромсєрвіс”.

У розпорядженні журналістів є листування Богуслаєва або його підлеглих на предмет співпраці із підсанкційним підприємством Ірану із залученням білоруського посередника. І, судячи з підписаних контрактів, така тактика була успішною.

Turbine Engine Manufacturing (або ж Design and Manufacturing of Aeroengines)вказується як правонаступниця іншої іранської компанії, з якою “Мотор Січ” також мала контракти, а саме – Iran Aircraft Industries (IACI). Фірма IACI пов’язана з державним військово-промисловим комплексом Ірану – зокрема, надає послуги з технічного обслуговування та капітального ремонту військових вертольотів і літаків – і на момент листування з менеджментом українського підприємства перебувала під численними санкціями західних країн. У списку РНБО Iran Aircraft Industries – під 76-м номером.

Примітно, що Богуслаєв продовжував торгувати з Іраном і під час повномасштабного вторгнення. По суті – з тими же самими людьми, що і раніше, лише зі зміненими вивісками компаній.

У документах, датованих квітнем 2022-го року, “Схеми” знайшли довіреність на ім’я громадянина Ірану – керівника маловідомої фірми. “Мотор Січ” доручила йому право представляти свої інтереси “в Ісламській Республіці Іран з просування та продажу продукції та послуг “Мотор Січі”, надання допомоги з питань участі у тендерах та конкурсах”.

Назва цієї фірми – New Aviation Technology and System (NATS). Публічних згадок про цю компанію мало. Проти неї не введені санкції. Але з одного з документів за підписом керівника NATS стає зрозуміло – за його плечима співпраця з українським підприємством ще у вищезгаданій TEM.

Нагадуємо, що 22 жовтня 2022 року в СБУ повідомили, що затримали президента “Мотор Січі” Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Журналісти “Схем” встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ. // «Аргумент»