Мукачівський кримінальний елемент «Білий» отримав 4 роки позбавлення волі

Львівський апеляційний суд залишив в силі вирок першої інстанції щодо чотирьох учасників злочинного угруповання з Мукачева.

24 вересня суддя Мукачівського міськрайонного суду оголосив вирок та визнав винними 4-х учасників злочинного угрупування — Євгену Дребітко 4 роки позбавлення волі, а його спільникам – по 3 роки.

В пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури зазначають, що апеляційні скарги на вирок Мукачівського міськрайонного суду подали як прокурори, так і адвокати засуджених.

Сторона обвинувачення наполягала на призначенні особам більш суворого покарання в межах санкції інкримінованої їм статті – 7 та 6 років відповідно.

Обидві скарги Львівським апеляційним судом було відхилено та залишено вирок першої інстанції без змін. Рішення вже набуло законної сили.

Відтак, Євген Дребітко перебуватиме у в’язниці 4 роки. Інші його спільники – по 3 роки.

Кримінальний елемент “Білий” він же Євген Дребітко, разом зі спільниками, був затриманий під час спецоперації в Ужгороді 19 березня 2020 року. Вони вимагали від закарпатця 15 тис дол. США за неіснуючі борги. У випадку відмови – погрожували фізичною розправою та вбивством. // zaknovunu.info