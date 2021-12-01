Мужчина четыре месяца крал деньги у соседа через голосовое меню банка

Полуанекдотическая ситуация приключилась с жителями села Лохово, в Мукачевском районе Закарпатской области. Один из местных жителей, имея возможность беспрепятственно проникать в жилье к своему соседу, знал, где у того обычно лежит мобильный телефон, а также, где он хранит свою банковскую карту и листок, с записанным паролем авторизации к ней.

Испытывая финансовые трудности и желая преодолеть их с помощью онлайн-ставок, мужчина решил не рисковать собственными средствами и «позаимствовать» их у односельчанина, без ведома последнего. Проникнув в дом, где жил сосед, он воспользовался его мобильным телефоном, чтобы позвонить на горячую линию Приватбанка 3700.

Следуя подсказкам интерактивной голосовой системы IVR, мужчина несанкционированно авторизовался, как владелец финансового номера и инициировал перевод денег со счета соседа на свою собственную карту. Сумма была небольшой – всего 304 гривны и их кража прошла незамеченной.

Воодушевленный безнаказанностью, воришка решил снова попытать удачи и, через 3 дня он опять заполучил доступ к чужому телефону, чтобы дозвониться на горячую линию, в результате чего он перевел на свою карту 4428 гривен четырнадцатью платежами.

Кражи «по мелочи» продолжались в течение четырех месяцев. Иногда воришка кидал 200-300 гривен на свою карту, иногда расплачивался в своем личном кабинете на сайте Parimatch прямо с телефона соседа. Суммарный ущерб, который лоховчанин нанес соседу, составил около 8 тысяч гривен.

Когда правоохранители вручили ему подозрение, мужчина признался, что в самом деле подворовывал деньги у соседа, перечисляя их себе при помощи голосового меню Привтабанка и оплат на сайте Parimatch, однако он не думал, что такие действия являются уголовно наказуемыми. Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением, хотя непонятно, каким образом он рассчитывал поправить его, делая ставки.

Суд квалифицировал действия обвиняемого, как многократно совершенная кража (ч.1,2 ст. 185 УК), несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных систем (ч. 1,2 ст. 361 УК), а также незаконные действия с платежными картами и средствами доступа к банковским счетам (ч.1,2 ст. 200 УК).

На основании всего перечисленного, судья вынес обвинительный приговор лоховскому воришке в виде 4 лет лишения свободы. В то же время, обвиняемый был освобожден от взятия по стражу, в связи с установленным для него испытательным сроком: если в течение 2 лет мужчина не совершит новых правонарушений, он сможет остаться на свободе. // internetua.com