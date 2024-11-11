При загрозі ракетного обстрілу вимикатимуть світло

У компанії Yasno пояснили, чому вчора вимикали світло у киян.

У Києві 11 листопада застосували превентивні відключення електроенергії через загрозу ракетного удару з боку Росії. Після завершення повітряної тривоги не вдалося одразу відновити електропостачання, пояснив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко. Він зазначив, що система електромереж працює як послідовний ланцюг, і якщо одна з ланок виходить з ладу, це може призвести до перевантаження та пошкодження обладнання на підстанціях або електростанціях.

Коваленко також нагадав, що зазвичай обсяги генерації вдається коригувати за допомогою ТЕС і ТЕЦ, але обстріли влітку суттєво пошкодили теплову генерацію, тому наразі для маневрування використовуються інші об’єкти. Це впливає на швидкість відновлення електропостачання, оскільки запуск енергоблоків потребує певного часу для досягнення необхідної потужності.

На питання, чи вимикатимуть світло кожного разу при загрозі ракетного обстрілу, Коваленко відповів, що такі заходи будуть застосовуватись, коли це необхідно для безпеки енергосистеми. Він закликав до розуміння, адже ці обмеження пов’язані з війною і мають на меті запобігання більш серйозним збиткам у разі ураження енергооб’єктів.

“Вимикати будуть стільки, скільки потрібно. Повірте, ніхто не хоче це робити просто так, аби подратувати людей. Але як слушно зауважили, у нас в країні війна. Тож вибачте за незручності”.

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