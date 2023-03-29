На Дніпропетровщині затримано 12 учасників злочинної організації, які налагодили масштабний наркобізнес

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та одинадцятьом учасникам злочинної організації за фактом збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропної речовини (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, створив злочинну організацію мешканець м. Жовті Води. Він налагодив розгалужену мережу збуту метадону, канабісу та метамфетаміну. До «бізнесу» організатор залучив 11 знайомих, кожен із них виконував функції за заздалегідь узгодженим планом.

Закуповували психотропну речовину та наркотичні засоби оптовими партіями. Продаж наркотиків здійснювали за попередньою домовленістю з клієнтами «із рук в руки» та поштовими замовленнями по території України. Оплату за «товар» приймали на банківські карти та готівкою.

Щомісячна така незаконна діяльність приносила їм понад 5 млн грн прибутку.

У ході спецоперації проведено понад 20 санкціонованих обшуків за місцями їх проживання та в автомобілях, вилучено метадон, метамфетамін, 32 кг канабісу, електронні ваги, мобільні телефони, банківські карти, флеш-накопичувачі, чорнові записи, помпову рушницю, патрони, предмети, схожі на бойову зброю, грошові кошти у сумі майже пів мільйона гривень, автомобілі.

Дванадцятьох учасників групи затримано у порядку ст. 208 КПК України. Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури