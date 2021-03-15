Мужчина получил срок за «случайно» купленный в интернете боевой пистолет

Предприниматель из Кривого Рога, обеспокоенный криминогенной обстановкой в городе, решил приобрести средство самозащиты. Поскольку у него не было легального разрешения на владение оружием, мужчина решил приобрести через интернет стартовый пистолет, в качестве «психологического оружия».

После непродолжительных поисков, мужчина нашел продавца, который предлагал турецкий сигнальный пистолет Blow F06 калибра 9 мм, с четырьмя патронами к нему. Однако получив на руки свое приобретение, покупатель обнаружил, что пистолет имеет конструктивные изменения: из ствола удален защитный элемент, препятствующий стрельбе пулями, заглушено отверстие для отведения пороховых газов и затерт заводской номер.

Осознав, что к нему в руки попало боевое автоматическое оружие, владение которым без специального разрешения противозаконно, а криминальная предыстория которого может быть какой угодно, мужчина решил спрятать его в гараже подальше.

Однако, вскоре предприниматель встрял в драку и угодил в полицейский участок. Там, в ходе допроса, он признался, что хранит в гараже упомянутый пистолет. Получив от него добровольное разрешение на обыск, правоохранители изъяли оружие, а также боеприпасы к нарезному оружию: патроны калибров 5,45 и 7,62 мм.

Хранение короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов, без специального, предусмотренного законом разрешения, является нарушением ч.1 ст. 263 УК Украины, которое считается тяжким преступлением и карается сроком от 3 до 7 лет лишения свободы.

Осознав такую перспективу, мужчина принес чистосердечное раскаяние и просил не наказывать его строго. Свой поступок он объяснил тем, что хотел приобрести «психологическое оружие» для самозащиты в сложной криминогенной обстановке Кривого Рога. Однако, обнаружив, что пистолет является боевым, он спрятал его и не использовал.

Суд принял во внимание положительную личную характеристику обвиняемого, отсутствие прежних судимостей и наличие двух несовершеннолетних детей, и назначил наказание в виде «всего лишь» 3,5 лет лишения свободы, с назначением испытательного срока в 1 год. Также, на обвиняемого возложена обязанность оплатить расходы на судебную экспертизу, в размере 3,922 гривны.

Андрей Майданик, internetua.com