Мужчина угрожал взорвать себя в николаевском суде

В Николаеве мужчина угрожал взорвать себя в здании суда.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области, передает УНН.

Отмечается, что сегодня, 21 декабря, на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного, о том, что он собирается взорвать себя в помещении зала заседания Заводского районного суда.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство Николаевского районного управления полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб ГУНП, патрульные полицейские, сотрудники ГСЧС и скорая медицинская помощь.

Стражи порядка окружили район возможной опасности и эвакуировали граждан, находившихся в помещении учреждения.

Сейчас взрывотехники и кинолог со служебной собакой проводят обследование.