Повідомлено про підозру інформатору рф, який погрожував вбивством керівнику Луганської обласної ВЦА
За процесуального керівництва Луганської обласної та Сєвєродонецької окружної прокуратур повідомлено про підозру інформатору рф – мешканцю міста Рубіжне, який передавав розвіддані щодо Збройних Сил України та погрожував вбивством керівнику Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Йому інкриміновано надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану та погрозу вбивством службовій особі з метою припинення її діяльності (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 350 КК України).
За даними слідства, протягом лютого-березня 2022 року підозрюваний збирав та надавав ворогу інформацію про розташування особового складу, військової техніки, фортифікаційних споруд, а також озброєння ЗСУ на території міст Рубіжне та Сєвєродонецьк.
Зазначені відомості у вигляді текстових повідомлень, фото-, відеоматеріалів він надсилав через мобільні месенджери представникам рф.
Також задокументовано, що чоловік неодноразово надсилав керівнику Луганської обласної ВЦА повідомлення з погрозами вбивством з метою припинення ним повноважень та обов’язків з протидії військовій агресії з боку рф.
На початку квітня правоохоронці затримали зрадника, в його мобільному телефоні зафіксовано речові докази – листування з представниками рф, а також погрози керівнику Луганщини.
Наразі до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статтей передбачає 15 років позбавлення волі або максимальне покарання – довічне ув’язнення, з конфіскацію майна.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Рубіжанського відділу
Сєвєродонецької окружної прокуратури)