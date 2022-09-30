Повідомлено про підозру інформатору рф, який погрожував вбивством керівнику Луганської обласної ВЦА

За процесуального керівництва Луганської обласної та Сєвєродонецької окружної прокуратур повідомлено про підозру інформатору рф – мешканцю міста Рубіжне, який передавав розвіддані щодо Збройних Сил України та погрожував вбивством керівнику Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Йому інкриміновано надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану та погрозу вбивством службовій особі з метою припинення її діяльності (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 350 КК України).

За даними слідства, протягом лютого-березня 2022 року підозрюваний збирав та надавав ворогу інформацію про розташування особового складу, військової техніки, фортифікаційних споруд, а також озброєння ЗСУ на території міст Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Зазначені відомості у вигляді текстових повідомлень, фото-, відеоматеріалів він надсилав через мобільні месенджери представникам рф.

Також задокументовано, що чоловік неодноразово надсилав керівнику Луганської обласної ВЦА повідомлення з погрозами вбивством з метою припинення ним повноважень та обов’язків з протидії військовій агресії з боку рф.

На початку квітня правоохоронці затримали зрадника, в його мобільному телефоні зафіксовано речові докази – листування з представниками рф, а також погрози керівнику Луганщини.

Наразі до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статтей передбачає 15 років позбавлення волі або максимальне покарання – довічне ув’язнення, з конфіскацію майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Рубіжанського відділу

Сєвєродонецької окружної прокуратури)