Російський приліт у шиномонтаж на Миколаївщині: 3 загиблих та 6 поранених

Серед поранених двоє підлітків.

Російська армія у понеділок вдень завдала ракетного удару по місту Снігурівка Миколаївської області. Внаслідок удару є загиблі та поранені, повідомило Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

Внаслідок атаки загинуло троє людей. Ще 6 людей отримали поранення, серед них — 17-річні дівчина та хлопець.

Зазначається, що після удару загорілася кав’ярня, автомагазин та шиномонтаж. Також вибухова хвиля пошкодила автомийку самообслуговування. Рятувальники загасили пожежу. Аварійно-рятувальні роботи завершені. // Дзеркало тижня