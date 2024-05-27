Поліцейські затримали одесита, який нещадно побив знайомого через ревнощі

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру, а суд, за їх клопотанням, помістив його під варту. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про подію, яка сталась декілька днів тому на вулиці Малій Арнаутській, правоохоронцям після госпіталізації потерпілого повідомили медики.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що ввечері за столиком біля одного з кафе 36-річний одесит розпивав алкогольні напої зі своїм товаришем.

В якийсь момент до них підійшла цивільна дружина містянина разом з їхнім спільним знайомим. Присутність іншого чоловіка біля жінки співмешканцю не сподобалась і ревнивець вдарив її супутника кулаком по голові.

Потерпілий впав, а нетверезий зловмисник продовжив його бити, поки той не втратив свідомість.

Небайдужий очевидець, який їхав повз кафе, викликав «швидку».

Медики госпіталізували побитого 40-річного одесита до лікарні, діагностувавши йому закриту черепно-мозкову травму, лінійний перелом склепіння черепа, забої головного мозку та інші тілесні ушкодження.

Поліцейські ж затримали правопорушника на тій самій вулиці, де він продовжував вживати алкоголь.

«Зібравши достатню кількість доказів, ми під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Підозрюваного нами було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а нині за нашим клопотанням суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з чинним законодавством, за скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідчі дії тривають», – зазначила слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 старший лейтенант поліції Валерія Булига.

Одеське районне управління поліції № 1