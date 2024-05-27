В Угорщині путінські холуї злякалися ініціатив європейських чиновників щодо України

Угорщина вважає, що ініціативи європейських політиків щодо допомоги Україні нібито є все більш божевільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook. “У європейських політиків виходять дедалі більш божевільні і дикі ідеї: відправлення солдатів в Україну, збивання російських ракет над Україною, ядерна війна, європейська піхота, що ще далі?” – вважає голова МЗС Угорщини.

Він також іронічно припустив, що на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ європейські політики можуть запропонувати ще одну “дику ідею”.