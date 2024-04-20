Новий статус міг би дозволити країні отримати доступ до передових технологій, систем безпеки і тренувань.

Аргентина подала офіційний запит на отримання статусу глобального партнера НАТО, який має відкрити шлях до тіснішої політичної та безпекової співпраці з Альянсом у той час, коли уряд президента країни Хав’єра Мілея намагається посилити зв’язки із західними державами та залучити інвестиції, повідомляє AP.

Запит надійшов у той час, коли заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане провів переговори про виклики регіональній безпеці з аргентинським міністром оборони Луїсом Петрі, який перебував з візитом у Брюсселі.

Джоане привітав заявку Аргентини на отримання статусу акредитованого партнера Альянсу – роль, яка цінується більше, ніж “союзник”, для країн, які не знаходяться в географічному регіоні НАТО і не зобов’язані брати участь у колективних військових діях.

Новий статус міг би дозволити Аргентині отримати доступ до передових технологій, систем безпеки і тренувань, які раніше були їй недоступні.

“Аргентина відіграє важливу роль в Латинській Америці”, – сказав Джоане, додавши, що тісніша політична й практична співпраця може принести користь обом сторонам.

Формальне партнерство з Альянсом вимагає консенсусу всіх 32 членів НАТО. Зв’язки Аргентини з ключовим союзником по НАТО – Великою Британією, залишаються напруженими з 1982 року, коли між країнами тривала війна за Фолклендські острови.

Серед інших глобальних партнерів Альянсу – Афганістан, Австралія, Ірак, Японія, Південна Корея, Монголія, Нова Зеландія, Пакистан і Японія. Наразі єдиним партнером НАТО в Латинській Америці є Колумбія.

Надання країні статусу “глобального партнера” не означає, що союзники по НАТО стануть на її захист у разі нападу.

Діалог НАТО з Аргентиною розпочався у 1990-х роках.

Мілей просуває радикальну лібертаріанську програму, спрямовану на скасування багаторічних протекціоністських торговельних заходів, надмірних витрат і руйнівного міжнародного боргу, які занурили економіку країни у спад.

За останні чотири місяці на посаді президента він змінив зовнішню політику Аргентини, зокрема, посиливши зв’язки з США, що є частиною зусиль, спрямованих на повернення Аргентині провідної ролі у світовій економіці після того, як попередні адміністрації допустили занепад відносин з Вашингтоном та європейськими союзниками. Уряд Мілея також прагне отримати переваги у сфері безпеки через потепління зв’язків із західними країнами. // Дзеркало тижня