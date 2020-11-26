В России педофил в женской одежде изнасиловал и ограбил школьника

Педофил просил обращаться к нему как к женщине

В столице Башкирии задержан молодой мужчина, подозреваемый в изнасиловании мальчика. Маньяка неоднократно замечали разгуливающим по городу в женской одежде.

Преступник напал на ребенка на лестничной площадке жилого дома в Демском районе Уфы. После надругательства 22-летний подозреваемый ограбил жертву, забрав у школьника деньги и мобильный телефон.

Узнав о произошедшем, в полицию обратилась мать мальчика. Полицейские изучали записи с камер наблюдения и установили личность подозреваемого, после чего педофил был задержан.

Как отмечает телеканал «360», с задержанным сейчас работают полицейские. Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж.

В свою очередь горожане рассказали, что неоднократно видели преступника в женской одежде. Он каждый раз представлялся разными именами и просил обращаться к нему как к женщине. // МК