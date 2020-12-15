Рецидивіста підозрюють у підпалі автомобіля столичного поліцейського

Слідчі столичної поліції вручили чоловікові підозру у вчиненні злочину. Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий та наразі підсудний за угони транспортних засобів мешканець Київської області.

У вересні 2020 року у Деснянському районі Києва невідомий скоїв підпал автомобіля, який належав слідчому Дніпровського управління поліції. За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ провели комплекс заходів, зокрема опитали свідків події та вивчили відео з камер спостереження на прилеглій території. В результаті відпрацювань встановлено безпосереднього зловмисника, транспортний засіб, на якому він пересувався, та осіб, які перебували з ним в автомобілі.

Причетним до підпалу автівки поліцейського виявився 51-річний мешканець села Софіївська Борщагівка, що на Київщині. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за угони автомобілів. У серпні цього року за скоєння аналогічного злочину до суду відносно нього знову передано матеріали з обвинувальним актом.

Крім того, правоохоронці встановили, що у день підпалу в автомобілі з підозрюваним знаходився 50-річний житель столиці, раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.

15 грудня працівники УДВБ НПУ та слідчі Деснянського УП ГУНП у місті Києві, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №3, провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання обох чоловіків.

У киянина знову вилучили зброю, набої, гранати. На підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України його затримано, готується вручення підозри за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України 51-річному фігуранту. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України