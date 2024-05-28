Вибухнув другий супутник-шпигун, який спробувала запустити КНДР

Північна Корея запустила ще один розвідувальний супутник, але до орбіти він не дістався: вибухнув двигун.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Reuters

У понеділок Пхеньян заявив, що планує до 4 червня вивести на орбіту свій другий розвідувальний супутник.

Невдовзі після того через державне інформагентство КНДР заявили, що запуск закінчився невдачею і двигун ракети-носія, нова розробка, вибухнув на першому етапі польоту.

Перед цим про ознаки невдачі запуску заявили у Південній Кореї та Японії.

Також у понеділок Японія заявила про запуск Північною Кореєю балістичної ракети.

Свій перший шпигунський супутник Північна Корея успішно запустила у листопаді 2023 року.