Вибухнув другий супутник-шпигун, який спробувала запустити КНДР
Північна Корея запустила ще один розвідувальний супутник, але до орбіти він не дістався: вибухнув двигун.
Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Reuters
У понеділок Пхеньян заявив, що планує до 4 червня вивести на орбіту свій другий розвідувальний супутник.
Невдовзі після того через державне інформагентство КНДР заявили, що запуск закінчився невдачею і двигун ракети-носія, нова розробка, вибухнув на першому етапі польоту.
Перед цим про ознаки невдачі запуску заявили у Південній Кореї та Японії.
Також у понеділок Японія заявила про запуск Північною Кореєю балістичної ракети.
Свій перший шпигунський супутник Північна Корея успішно запустила у листопаді 2023 року.Tweet