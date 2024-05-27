На парковці у Києві згоріло 40 транспортних засобів

Масштабну пожежу ліквідували у Дарницькому районі.

На паркувальному майданчику в Дарницькому районі Києва сталося масштабне загоряння автотранспортних засобів. За даними ДСНС, в гасінні пожежі на вулиці Канальній брали участь 26 рятувальників та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

За даними рятувальників, полум’я швидко розповсюджувалося на поруч припарковані автівки, внаслідок чого вщент згоріло 30 автомобілів, 10 мотоциклів та один автобус.

Причини масштабної пожежі з’ясують правоохоронці. // Дзеркало тижня