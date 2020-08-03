Мужчине, который разгромил пункт въезда на Труханов остров, грозит пять лет за решеткой

25-летний злоумышленник решил, что система ограниченного доступа установлена незаконно.

Правоохранители задержали мужчину, который накануне разбил оборудование автоматической системы в пункте въезда на Труханов остров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Злоумышленником оказался ранее судимый за хулиганство 25-летний житель Киевской области.

«Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости, и считает, что они установлены незаконно», — информируют в полиции.