Мужчине, который разгромил пункт въезда на Труханов остров, грозит пять лет за решеткой
25-летний злоумышленник решил, что система ограниченного доступа установлена незаконно.
Правоохранители задержали мужчину, который накануне разбил оборудование автоматической системы в пункте въезда на Труханов остров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Злоумышленником оказался ранее судимый за хулиганство 25-летний житель Киевской области.
«Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости, и считает, что они установлены незаконно», — информируют в полиции.
Пьяного правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. «Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы», — уточняют в полиции.
Как мы сообщали, инцидент произошел в ночь на 2 августа. На пункте въезда на Труханов остров вандал разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства. По предварительным подсчетам, убытки составляют почти 300 тысяч гривен. // LB.ua