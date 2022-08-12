Засуджено киянина, який викрав авто та розібрав на запчастини

Зловмисник за допомогою дублікату ключів заволодів чужою автівкою, яку розібрав на запчастини та встиг частково продати. За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна з іспитовим строком.

Подія відбулася у квітні поточного року на Броварському проспекті у Деснянському районі столиці. Тоді до поліції Києва звернулася мешканка Броварів, яка повідомила про викрадення її автівки «Кіа». Задокументувавши злочин, правоохоронці провели необхідні оперативно-розшукові заходи у ході яких затримали причетного до злочину

Під час досудового розслідуванні слідчі встановили, що через обстріли у перші дні воєнних дій на Київщині заявниця припаркувала свій транспортний засіб неподалік від станції метро «Лісова». Зловмисник виготовив дублікат ключа та заволодів іномаркою. Правоохоронці затримали 32-річного киянина у гаражі, де він встиг розібрати та частково продати запчастини «Кіа».

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомили фігуранту про підозру, провели усі необхідні слідчі дії та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, чоловіку призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі без конфіскації майна, з іспитовим строком один рік шість місяців.

Відділ комунікації поліції Києва