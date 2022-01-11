Коханку терориста «ДНР», яка фотографувала машини працівників СБУ і переховувала вибухівку, ув’язнили на 8 років

Краматорський міський суд Донецької області затвердив угоду про визнання винуватості щодо громадянки, яка сприяла терористичній організації «ДНР».

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 17 грудня.

У жовтні 2021 року жінка, яка мешкала в окупованому Донецьку, погодилася допомогти бойовику «ДНР», із яким перебувала у стосунках.

19 жовтня транзитом через територію Росії вона в’їхала до підконтрольного українській владі міста Краматорськ і винайняла квартиру на чотири дні.

Увечері 19 жовтня і повторно зранку 20 жовтня вона приїздила до адміністративних будівель Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях робила фото- та відеозйомку приміщень, службового транспорту та прилеглих територій. Відзнятий матеріал з допомогою месенджера Viber жінка відправила своєму коханцю.

Потім обвинувачена вирушила в місто Добропілля, де відшукала схрон зі зброєю та вибухівкою на занедбаній території зруйнованого держпідприємства «Добропільський завод залізобетонних труб високого тиску».

Але працівники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під час проведення НСРД дізналися про існування цього схрону раніше і вже побували там. Правоохоронці вилучили 9 тротилових шашок, 2 запали ручних гранат типу «УЗРГМ»; 2 корпуси гранат типу «РГД-5»; 5 паперових згортків із пластичною вибуховою речовиною типу «ПВР-5А» та пластичною вибуховою речовиною типу «ПВР-7», 1 автомат «Калашникова» (АКС74) із 3 магазинами до нього та 89 патронами, металевий короб із 1080 патронами.

Працівники СБУ замінили всю зброю і вибухівку на муляжі. Обвинувачена, не знаючи цього, заповнила муляжами свій рюкзак і повезла все на квартиру в Краматорську. Вона також купила в супермаркеті «АТБ» пакети з борошном, в які переховала та запакувала вибуховий пристрій та вибухові речовини.

Наступного ранку громадянка намагалася покинути орендовану квартиру, заховавши ключ біля під’їзду, щоб, очевидно, після неї туди могли зайти невстановлені особи і скористатися захованою вибухівкою. Однак зловмисницю затримали.

Через півтора місяці вона уклала угоду про визнання винуватості, якою їй передбачили 8 років позбавлення волі.

Обвинувачена зобов’язалася максимально сприяти у викритті злочинів, скоєних іншими особами, зокрема її коханцем та представниками ФСБ РФ.

Жінка мала на утриманні малолітнього сина, заміжня і раніше не судима.

Раніше пресслужба СБУ повідомляла, що засуджена була учасницю агентурної мережі спецслужб РФ і причетна до підготовки серії терактів у районі проведення операції Об’єднаних сил.