На Київщині жінка смертельно поранила співмешканця

У селі Корніївка Броварського району жінка під час сварки зі співмешканцем нанесла йому смертельне ножове поранення в область серця. Свідки події викликали медичну допомогу, а лікарі, в свою чергу, повідомили про це до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні 46-річний чоловік разом із 37-річною співмешканкою та товаришами вживали спиртні напої. Раптом між співмешканцями сталася сварка, під час якої жінка схопила кухонний ніж та нанесла ним удар чоловікові. Потерпілого було доставлено до лікарні, де від отриманих травм він помер.

Зловмисницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема три ножі та направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує ув’язнення на строк від семи до десяти років.

Броварським міжрайонним судом Київської області жінці визначено міру запобіжного заходу — тримання під вартою терміном 60 діб, з правом внесення застави.

Поліція Київської області