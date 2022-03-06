Викрито ділків, які мали намір завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки
У той час як вся Україна об’єдналася і допомагає нашим військовим, є й такі, хто хоче нажитися на війні…
СБУ викрила ділків, які користуючись ситуацією, мали намір завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки.
Але завдяки втручанню СБУ фура з солодощами та харчовими продуктами таки стала реальною гуманітарною допомогою – її передали для потреб української армії.
Ділки будуть покарані!
Не допустимо зловживань на людському горі!
Наша сила — в єдності!Tweet