Викрито ділків, які мали намір завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки

У той час як вся Україна об’єдналася і допомагає нашим військовим, є й такі, хто хоче нажитися на війні…

СБУ викрила ділків, які користуючись ситуацією, мали намір завезти в Україну контрабанду під виглядом гуманітарки.

Але завдяки втручанню СБУ фура з солодощами та харчовими продуктами таки стала реальною гуманітарною допомогою – її передали для потреб української армії.

Ділки будуть покарані!

Не допустимо зловживань на людському горі!

Наша сила — в єдності!