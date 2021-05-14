В Одесі трьох жінок притягують до відповідальності за сутенерство

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Оперативники Управління міграційної поліції Одещини встановили, що зловмисниці віком від 26-ти до 30-ти років за оголошеннями в Інтернеті та закритих групах мобільного додатку втягували жінок в заняття проституцією, обіцяючи їм високий заробіток.

Місце розпусти, куди запрошувалися клієнти, облаштоване правопорушницями було в одній із квартир в Приморському районі міста. Година інтимних послуг коштувала в ньому 1200 гривень. Проіснував бордель менше п’яти місяців.

Досудове розслідування провадження, розпочатого за ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України, проводиться слідчими Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом одеської обласної прокуратури.

За результатами досудового розслідування фігуранткам правоохоронці повідомили про підозру в сутенерстві, вчиненому за попередньою змовою. Подібні дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років. Зараз слідчі клопочуть про взяття підозрюваних під варту.

Відділ комунікації поліції Одеської області

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