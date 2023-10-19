На Дніпропетровщині судитимуть рейдерів, які заволоділи агропідприємствами на ₴38 млн.

Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель. Діяли злочинні організації під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Серед їх учасників – директор адвокатського обʼєднання, адвокати, юристи, арбітражні керуючі та приватний підприємець. Вісьмом фігурантам інкримінують вчинення кількох злочинів.

За його словами, під контролем «авторитета» учасники злочинних організацій займалися рейдерськими захопленнями агропідприємств Дніпропетровщини, в тому числі на замовлення.

“Маючи у структурі юристів, на підставі фіктивних документів вони перереєстровували право власності на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Тих, хто намагався відновити свої права у правовому полі, залякували, допоки «не зникне бажання» відстоювати свої інтереси”.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та теруправління в Дніпропетровській області Нацполіції у взаємодії зі співробітниками обласної поліції та обласної прокуратури за такою схемою фігуранти заволоділи корпоративними правами та майном двох підприємств, а відтак власникам завдано збитків на понад 38 млн грн.

Заходи з припинення діяльності злочинних організацій проходили у два етапи: листопад 2022 року та лютий 2023 року. Загалом затримали десятьох фігурантів», – зазначив Андрій Рубель.

Наразі обвинувальний акт стосовно вісьмох учасників двох злочинних організацій скеровано до суду, щодо інших фігурантів – виділено в окреме провадження, у якому триває слідство.

Серед обвинувачених – «кримінальний авторитет», директор адвокатського обʼєднання, адвокати, юристи, арбітражні керуючі та приватний підприємець. Останній є замовником рейдерського захоплення одного з підприємств та фігурантом в іншому кримінальному провадженні щодо державної зради, фінансування та сприяння тероризму.

Ділкам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу:

– ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

– ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах);

– ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна);

– ч. 2, 3 та 4 ст. 358 (підроблення документів);

– ч. 3 ст. 365-2 (зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим).

З метою відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених загальною сумою майже 20 млн грн накладені арешти.

Обвинуваченим може загрожувати до 15-ти років увʼязнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України