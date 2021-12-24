На Полтавщине подсудимому пытались передать пиццу с «начинкой» из наркотиков

21-летний житель Кременчуга на Полтавщине принес в суд пиццу с наркотиками.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на областной отдел коммуникации полиции.

На входе в помещение суда мужчину остановили судебные охранники. Он вел себя подозрительно и нервничал.

Осматривая его вещи, охранники увидели замаскированный в пиццу сверток с зеленым веществом, похожим на наркотическое средство. Тогда в суд вызвали следственно-оперативную группу.

Оказалось, что таким образом мужчина хотел передать наркотики подсудимому.

“Следователями полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, проведены неотложные следственные действия, в ходе которых изъяты наркотические вещества и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность 21-летнего мужчины к совершению уголовного правонарушения. Фигурант ранее имел проблемы с законом и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователем полиции мужчине сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения — домашний арест”, — отметил временно исполняющий обязанности начальника Кременчугского райуправления Андрей Власенко.

По данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы, а также конфискация имущества.