На Львівщині затримали контрабанду стоматологічного обладнання

У пункті пропуску «Грушів» затримали 19-річного мешканця Львівщини, який хотів підпільно перевезти стоматологічне обладнання.

Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

У четвер, 5 серпня, у пункт пропуску із Польщі прибув мікроавтобус Mercedes-Benz під керуванням 19-річного жителя Львівщини. Для проходження митного контролю він обрав смугу «червоний коридор».

У декларації хлопець зазначив, що везе одяг, телевізори та запчастин до автомобілів. Те саме він підтвердив під час усного опитування та заперечив наявність будь-яких інших товарів.

Втім під час огляду автомобіля митники виявили приховане стоматологічне обладнання: мікромотор, кутові наконечники та головки для них, електромагнітні клапани. Всі 24 одиниці техніки іноземного виробництва були запаковані в окрему коробку, яку юнак сховав у багажнику.

За попередніми даними, вартість стоматобладнання становить понад 200 тисяч гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення за ст.472 Митного кодексу України. Весь незадекларований товар вилучили, а справу скерують до суду, який і обиратиме покарання для юного контрабандиста.

Втім під час огляду автомобіля митники виявили приховане стоматологічне обладнання: мікромотор, кутові наконечники та головки для них, електромагнітні клапани. Всі 24 одиниці техніки іноземного виробництва були запаковані в окрему коробку, яку юнак сховав у багажнику.

Реклама партнерів

За попередніми даними, вартість стоматобладнання становить понад 200 тисяч гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення за ст.472 Митного кодексу України. Весь незадекларований товар вилучили, а справу скерують до суду, який і обиратиме покарання для юного контрабандиста.