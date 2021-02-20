Директор товариства на Рівненщині підозрюється у заволодінні майже ₴400 тис. на ремонті дороги

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури повідомлено про підозру особі за фактами незаконного заволодіння коштами та службового підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2018 року між одним з товариств та Службою автомобільних доріг у Рівненській області укладено договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту на ділянці автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів, які підприємство зобов’язалося виконати до кінця 2018 року.

Втім, директор товариства підробив акти приймання виконаних будівельних робіт, а також довідки про їх вартість. До документів він вніс роботи, які фактично не виконувалися, але за які було сплачено майже 400 тис грн.

Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської обласної прокуратури