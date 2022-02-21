У столиці перехожі допомогли поліцейським затримати чоловіка за спробу крадіжки з авто

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Зловмисник намагався викрасти із салону майно власника. Проте втекти правопорушнику завадили громадяни, які викликали поліцію. Киянину загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшла інформація про крадіжку з автомобіля. Заявник повідомив, що на вулиці Славгородський він разом з товаришем помітив підозрілого чоловіка, який намагався викрасти із салону іномарки відеореєстратор. Громадяни не давали чоловіку втекти та перебували поруч з ним до приїзду правоохоронців.

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За вказаною адресою негайно прибув екіпаж підрозділу поліції особливого призначення № 1, який патрулював неподалік у Дарницькому районі та слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що за допомогою свердла зловмисник пошкодив скло та проник всередину автомобіля, звідки поцупив відеореєстратор.

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Порушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж та крадіжки.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального погодження із окружною прокуратурою повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

На час досудового розслідування підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до вчинення аналогічних правопорушень на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва

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