ДБР повідомило про підозру начальнику МРЕВ окупованого Мелітополя

ДБР повідомило про підозру колишньому правоохоронцю, який втік з Мелітополя до Криму ще у 2014 році та повернувся туди після захоплення міста окупантами.

Колишній начальник МРЕВ ДАІ у Мелітополі, а згодом й ексначальник УДАІ Донецької та Дніпропетровської областей ,звільнився з органів внутрішніх справ у 2014 році та переїхав до окупованого Криму. У 2022 році після повномасштабної російської агресії та тимчасового захоплення частини Запорізької області він повернувся до Мелітополя та був призначений окупантами «начальником МРЄО ГИБДД в Запорожской области».

За сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України колишньому правоохоронцю повідомило про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР