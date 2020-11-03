Збитки на ₴200 мільйонів: СБУ задокументувала протиправний механізм імпорту світлих нафтопродуктів

Служба безпеки України задокументувала протиправний механізм «тінізації» національної економіки на ринку світлих нафтопродуктів.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки протягом 2018-2020 років здійснювали імпорт світлих нафтопродуктів на підставі підроблених документів з використанням реквізитів компанії-імпортера, зареєстрованої на підставну особу.

Потім фігуранти незаконно реалізовували контрафактні нафтопродукти за готівку без сплати податкових платежів. Вони також продавали зацікавленим клієнтам протиправно сформований податковий кредит та допомагали з конвертуванням грошей у готівку.

За забезпечення таких операцій ділки отримували так звану премію у розмірі 7-9% від загальної суми коштів, що надходили на рахунки їх компаній. За попередніми оцінками через функціонування цієї схеми державний бюджет України зазнав збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.

У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили «чорну» бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів. У межах розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії. Операція з викриття оборудки проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з ГСУ Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

СБУ