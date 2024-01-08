За матеріалами СБУ тюремний строк отримав інформатор проросійського блогера, який працює на ФСБ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 9 років ув’язнення засуджено ще одного учасника агентурної мережі фсб, яку було знешкоджено на початку жовтня минулого року на Миколаївщині.

Тоді у результаті багатоетапної спецоперації кіберфахівці СБУ затримали 13 ворожих поплічників, що розвідували позиції Сил оборони та коригували повітряні удари рф по регіону.

Усі вони були на прямому зв’язку з проросійським блогером Сергієм Лебедєвим (більш відомим під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює на фсб.

За даними слідства, його засудженим поплічником є 33-річний мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці одразу після початку повномасштабного вторгнення рф.

«До уваги» фсб він потрапив через свої неодноразові висловлювання у прокремлівських Телеграм-каналах на підтримку загарбників.

Зловмисник намагався виявити місця тимчасового базування штабів ЗСУ та основні маршрути пересування військової техніки українських захисників.

Крім цього він здійснював дорозвідку ворожих «прильотів» після масованих повітряних атак рф на територію області.

Такі розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних ударів по місцевій інфраструктурі.

Для комунікації з ворогом інформатор використовував популярний месенджер, а передачу відомостей здійснював у вигляді текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) та призначив йому 9 років тюрми.

Нагадаємо, що це вже шостий вирок суду по учасниках цієї агентурної мережі фсб. Завдяки СБУ ще п’ятеро зловмисників отримали від 8 до 15 років тюремного ув’язнення.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України