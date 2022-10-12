На Хмельниччині оголосили підозру шахрайці, яка ошукувала людей за схемою «ваш родич у біді»

Жертвою зловмисниці стала 75-річна жителька Старокостянтинова, яка віддала підозрюваній усі свої заощадження та ювелірні вироби. Після отримання повідомлення про злочин поліцейські оперативно встановили особу шахрайки і затримали її.

7 жовтня до поліції звернулась жителька Старокостянтинова і повідомила, що її ошукали. До пенсіонерки зателефонувала невідома і повідомила, що її донька отримала тяжкі травми у ДТП та негайно потребує дороговартісної операції. Коли зловмисниця приїхала за адресою, яку назвала потерпіла, старенька віддала їй усі свої заощадження: майже 300 доларів США, 550 злотих, 5000 гривень, а також ювелірні вироби.

Та згодом пенсіонерка зрозуміла, що її ошукали, і одразу ж звернулась у поліцію. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, правоохоронці швидко встановили особу зловмисниці та за декілька годин затримали її у Хмельницькому. Підозрюваною виявилась 19-річна «гастролерка» з Житомирської області.

Слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких — позбавлення волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області