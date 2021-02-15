Мужчину госпитализировали с травмами рук после взрыва в квартире

В Донецкой области произошел взрыв в квартире. В результате мужчина получил травму руки.

Как сообщили в пресс-службе полиции, с места происшествия изъяли обломки предмета, который взорвался, передает УНН.

Происшествие произошло в одной из квартир города Новогродовка. Во время взрыва в помещении находились двое мужчин, один из которых получил осколочные ранения конечностей. Полиция расследует причины взрыва.

«Установлено, что в гости к 49-летнему жителю Новогродовки пришел его 47-летний товарищ. Мужчины начали употреблять спиртные напитки. Через некоторое время хозяин квартиры лег спать. Проснулся мужчина от взрыва неизвестного предмета, в результате которого его гость получил травмы рук и был госпитализирован», — сообщили правоохранители.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли обломки предмета, который взорвался.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По факту начато уголовное производство по предварительной признаком ч. 1 ст. 115 «Несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.