МВС та кіберполіція створили сучасний класифікатор онлайн-загроз

За словами заступниці міністра, Інтернет став одним із факторів ризику гібридної війни. З початком агресії РФ на території нашої держави, Україна отримує постійні кібератаки зі сторони ворога.

«У результаті вірусу BlackEnergy наприкінці 2015 року, коли були атаковані 6 енергокомпаній на території Західної України, 225 тисяч українців у 103 населених пунктах залишилися без електроенергії. В 2017 році відбулась атака відомої російської хакерської групи Fancy Bear з вірусом «NotPetya», від якого постраждали комп’ютерні системи у всьому світі, найбільше в Україні. У жовтні 2020 року Міністерство юстиції США пред’явило звинувачення шести офіцерам Головного розвідувального управління Росії, учасникам так званої групи хакерів SandWоrm, у підготовці та реалізації цих кібератак проти України та всієї світової спільноти», — зазначила Тетяна Ковальчук.

Вона підкреслила, що на передовій цього фронту перебуває саме українська кіберполіція. Для забезпечення системної роботи з реагування на загрози для людини у кіберпросторі проведено їх ідентифікацію та створено сучасний класифікатор онлайн-загроз. Досвід створення подібного класифікатора є лише у кількох провідних країнах світу, зокрема у Великій Британії. До створення класифікатора було залучено найкращі, напрацьовані світовою спільнотою, практики, з більш розширеним та структурованим виглядом, який максимально відповідатиме українським реаліям та контенту.

Класифікатор онлайн-загроз включює такі кіберзагрози:

1. Дезінформація та маніпуляція.

2. Порушення авторських прав.

3. Пропаганда насильства, терористичної та екстремістської діяльності.

4. Розповсюдження через Інтернет заборонених та обмежених до продажу товарів та послуг.

5. Шахрайство в онлайн просторі.

6. Доступ дітей до шкідливого контенту.

7. Жорстоке поводження з дітьми в мережі інтернет, сексуальна експлуатація та розбещення дітей у кіберпросторі.

8. Надмірне використання екранного часу.

9. Кіберпереслідування та кіберцькування.

10. Пропаганда суїциду та самокалічення.

«Протягом 2019-2020 років Національною поліцією отримано майже 900 повідомлень про фальшиве мінування, виявлено понад 600 злочинів інтернет-шахрайства, де сума завданих матеріальних збитків склала майже 86 млн. гривень. При чому розмір збитків у 2020 році збільшився удвічі, а кількість звернень на гарячу лінію кіберполіції зросла у 5 разів. За цей період поліцейські викрили 445 кримінальних правопорушень, пов’язаних з виготовленням та розповсюдженням матеріалів дитячої порнографії. Курсантами ХНУВС, завдяки власній розробці – чат-боту, вдалося заблокувати у месенджері «Telegram» понад 1700 електронних ідентифікаторів, через які здійснювалися продажі наркотичних речовин, таким чином попередивши вплив на десятки тисяч користувачів», — додала Тетяна Ковальук.

Перший заступник голови Депаратаменту кіберполіції Сергій Кропива у свою чергу розповів про сучасні кібервиклики та діяльність наймолодшого підрозділу Нацполіції – кіберполіції: «Ми спрямовуємо нашу діяльність на те, щоб кожна особа, яка стикнулася з кіберзлочином, отримала належну допомогу кіберполіції. Ми позиціонуємо себе як впливового агента кібрпростору у світі, тому співпрацюємо з правоохоронними органами інших країн, приймаємо проактивну участь у проведенні міжнародних операцій. Наша ключова місія — створити максимально безпечне кіберсередовище».

За словами Сергія Кропиви, в минулому році кіберполіцією проведено 8 міжнародних операцій щодо хакерів, які вчинили злочини та завдали збитків на суму 4 млрд. доларів США.

Політика безпеки людини онлайн посилить взаємодію між кіберполіцією та провайдерами інтернет послуг, розширить права кіберполіції із блокування протиправного контенту, дозволить застосовувати новітні інструменти та практики у переслідуванні кіберзлочинів, посилить відповідальність за онлайн-злочини. Завданням МВС є створення необхідних умов перебування людини в онлайн-середовищі.

«Сьогодні МВС має інституційні спроможності і достатню політичну волю, щоб впоратися з викликами нового покоління. Ми виводимо нашу державу в лігу світових лідерів по роботі з інформаційною безпекою», — підсумувала заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

Департамент комунікації МВС України