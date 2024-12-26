Двоє жителів м. Черкаси торгували в інтернеті неіснуючими запчастинами

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно двох жителів міста Черкаси за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Слідством установлено, що чоловіки розмістили в мережі «Інтернет» на вебсайтах «Avtozapchasti.com.ua» та «zapchast.com.ua» неправдиві оголошення про продаж запчастин до автомобілів, завідомо не маючи наміру здійснювати їх продаж.

У подальшому після досягнення домовленості із потерпілими про придбання автомобільних запчастин зловмисники через додаток «Viber» надавали розрахунковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» для перерахування коштів за необхідний товар. Після надходження коштів чоловіки розпоряджалися ними на власний розсуд, а товар не поставляли.

Загалом обвинувачені ошукали 26 осіб на суму майже 500 тис грн.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу працівників кіберполіції.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури