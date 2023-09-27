Довічне ув’язнення та 15 років позбавлення волі – на Житомирщині засуджено трьох осіб, які закатували і закопали лісника

За публічного обвинувачення прокурорів Бердичівської окружної прокуратури трьох жителів Чуднівщини визнано винними в умисному вбивстві з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб та незаконному заволодінні транспортним засобом (п. п. 4, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 КК України).

Двох чоловіків засуджено довічно, їхнього спільника – до 15 років позбавлення волі. Також солідарно з усіх стягнуто 2,1 млн грн заподіяної моральної і матеріальної шкоди.

Прокурори у суді довели, що умисне вбивство майстра лісу з особливою жорстокістю скоїли працівник лісгоспу, підприємець та житель Чуднівської територіальної громади (раніше Чуднівський район).

Конфлікт між потерпілим та працівником лісгоспу виник після того, як потерпілий розповів керівництву, що недобросовісний колега нібито причетний до крадіжок лісу. Тоді обвинувачений вирішив помститися. Він покликав у помічники підприємця, власника пилорами, який начебто мав претензії до майстра лісу та ще одного приятеля.

Березневого вечора, близько 20.00 год, на дорозі між селами, троє обвинувачених перестріли лісника, зупинили його автомобіль та, залякуючи пострілами з рушниці, з особливою жорстокістю побили. Вже знепритомнілому зв’язали ременем руки і кинули у багажник його ж автомобіля. «Ініціатор» помсти сів за кермо, щоб відвезти у безлюдне місце та закінчити розправу.

По дорозі потерпілий намагався визволитися та перекрив постачання газу, на якому працювало авто. Це ще більше розлютило співучасників злочину. Вони вивели чоловіка на узбіччя дороги, неподалік від лісосмуги, заподіяли йому смертельних побоїв, зокрема, й металевою частиною лопати, а тіло закопали. Щоб приховати сліди злочину, лопату кинули в авто потерпілого та підпалили.

Після скоєного пішли додому до підприємця, випили алкогольних напоїв, а потім поїхати у цілодобове кафе на коньяк з кавою, щоб забезпечити собі алібі.

Жорстоке вбивство оперативно викрили, усіх затримали та взяли під варту.

Лише один з них, на той час 23-річний парубок, свою вину визнав, у скоєному розкаявся. Оскільки з 2015 року він перебував під вартою, суд зарахував проведені у слідчому ізоляторі роки, у співвідношенні 1 до 2-х. Наразі він відбув покарання.

Двоє інших співучасників, 1977 та 1988 років народження, намагалися викласти свою версію, яку суд розцінив як спробу уникнення покарання.

На підставі наданих прокурором доказів та результатів низки експертиз, у тому числі й комплексної судової психолого-психіатричної, обом призначене покарання, співмірне тяжкості скоєного злочину – довічне позбавлення волі.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури