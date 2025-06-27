6 квартир, 5 гаражів, 14 земельних ділянок і гроші на рахунку – ексзаступника голови Вищого господарського суду підозрюють у незаконному збагаченні

Офісом Генерального прокурора за матеріалами, зібраними Державним бюро розслідувань у взаємодії з НАЗК, повідомлено про підозру колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України у незаконному збагаченні на суму понад 97 млн грн.

ДБР здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368, ст. 3685, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 1112, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України).

Під час досудового розслідування цього кримінального провадження ДБР було ініційовано перед НАЗК проведення моніторингу способу життя колишнього судді. В результаті НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн.

За результатами аналізу доходів та видатків фігуранта та його довірених осіб встановлено неможливість набуття зазначених активів за рахунок законних доходів.

Так, фігурант, перебуваючи на посаді судді Вищого господарського суду України, набув особисто або за його дорученням через інших осіб, активи у вигляді 6 квартир та 5 гаражів в елітних ЖК «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall», нежитлових приміщень, 3 автомобілів, 18 земельних ділянок, корпоративні права 2 юридичних осіб і внесенні готівкових коштів на банківський рахунок у сумі 60 000 доларів.

Було встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо, які побудували “бізнес” на судових рішеннях.

Вони за неправомірні вигоди виносили “потрібні” рішення, переважно у господарських спорах.

Організатор “схеми” – колишній голова Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно “своїм” суддям, які виконували “побажання замовників”.

Таким чином, відповідно до ККУ, фігурнату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо зміни підозрюваному запобіжного заходу з особистого зобов’язання на більш суворий.

Досудове розслідування триває, на сьогодні в рамках міжнародного співробітництва збираються докази на підтвердження незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не тільки на території України, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Також, дії фігуранта та його довірених осіб перевіряється на предмет наявності ознак легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, що вказана особа на сьогодні утримується під вартою в рамках іншого кримінального провадження, яке розслідується Державним бюро розслідувань за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

Так, фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

У цьому ж кримінальному провадженні раніше повідомлено про підозру діючому судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

У цьому ж кримінальному провадженні раніше повідомлено про підозру діючому судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

За даними слідства, ще у 2011 році країна-агресор залучила до підривної діяльності проти України тодішніх президента, прем’єр-міністра України та суддю Господарського суду Києва, а також керівників різних ланок судової системи, у тому числі колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України, який на той час обіймав посаду Голови Київського апеляційного господарського суду.

Намагаючись штучно створити підстави для прямого фінансування міністерства оборони рф за рахунок українського держбюджету, високопосадовці залучили керівництво судової системи та суддю Господарського суду Києва для стягнення 405,5 млн. доларів на користь рф за неправомірним рішенням суду.

За розробленою фігурантами схемою, у серпні 2012 року до Господарського суду Києва мо рф подало позов до Кабінету Міністрів України про стягнення понад 3 мільярдів гривень для погашення заборгованості одного з суб’єктів господарювання за поставлений природній газ ще у 1996-1997 роках.

Незважаючи на сплив строків позовної давності та відсутність гарантій держави за боргами підприємства, а також за відсутності доказів самого факту існування в 2012 році боргу підприємства за контрактами 1996-1997 років, суддя задовольнив позов міністерства оборони рф та постановив стягнути з будь-якого рахунку Державного бюджету України на користь рф понад 3,1 млрд. грн.

На виконання зазначеного незаконного рішення суду, яке на користь рф з України було стягнуто частину коштів. Після початку агресії рф проти нашої країни та зміни керівництва держави, іншим суддею Господарського суду у 2014 році скасовано це незаконне рішення, однак повернути безпідставно стягнуті в інтересах росії гроші так і не вдалося. За даними слідства ці кошти пішли на фінансування так званої сво.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора