На Ровенщине мошенник попросил на АЗС разменять крупную сумму и похитил 3 тысячи гривен

В Ровенской области патрульная полиция задержала подозреваемого в мошенничестве.

Об этом сообщили в патрульной полиции Украины.

Кассир АЗС сообщила, что неизвестный мужчина попросил у нее разменять 6 тысяч гривен, за что обещал ей дать 50 гривен вознаграждения. Он ввел кассира в заблуждение и украл около 3,2 тысяч гривен.

Патрульные просмотрели видео с камер наблюдения на территории АЗС и выяснили, что аферист сел в автомобиль Opel Vectra и направился в Ровно. Кассир дала четкое описание злоумышленника, его автомобиль через два часа остановили по ориентировке.

В машине нашли крупную сумму денег – банкноты номиналом 200 и 1 тысяча гривен, банковские карты. Подозреваемого передали следственно-оперативной группе. // Преступности.НЕТ