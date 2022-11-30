У привласненні понад півмільйона гривень підозрюють бухгалтера управління Первомайської міськради

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру бухгалтеру одного з управлінь Первомайської міської ради за фактом привласнення чужого майна особою, яке перебувало в її віданні, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, з січня 2021 року по серпень 2022 року підозрювана за попередньою змовою з головним бухгалтером управління, використовуючи своє службове становище, вирішили привласнити грошові кошти фонду заробітної плати Управління. В подальшому головний бухгалтер під час формування відомостей про нарахування заробітної плати, внесла до відомостей завідомо неправдиву інформацію та перерахувала на картковий рахунок підозрюваної грошові кошти.

Таким чином підозрювана привласнила грошові кошти у сумі понад 500 тис. грн., чим заподіяла шкоду місцевому бюджету в умовах військового стану.

Підозрювану оголошено у розшук. Стосовно головного бухгалтера управління Первомайської міської ради також вирішується питання про повідомлення їй про підозру.

Заходи з викриття службової особи проводились за інформацією та сприяння Первомайського міського голови Первомайським відділом поліції з оперативним супроводом працівників СБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура