На Житомирщині чоловік здав чуже авто на брухт

Скориставшись відсутністю господарів, 25-річний житель м. Баранівки викрав їх авто. Стареньку «Славуту» здав на базу збору вторсировини, заробивши 2000 гривень. У цьому чоловіка викрили оперативники кримінальної поліції спільно з місцевими патрульними.

Як з’ясувалось, кілька тижнів тому господар довірив йому керувати автівкою під час поїздки до м. Житомира. Потому водій повинен був повернути легковик до під’їзду будинку у м. Баранівці, де проживають власники. Чоловік виконав прохання та надіслав відповідне повідомлення у месенджері.

Власник автівки підтвердив, що транспортний засіб дійсно був на місці, він навіть забрав звідти документи та ключі. Та згодом він та дружина на тривалий час поїхали з дому.

А от про автомобіль без нагляду, як з’ясувалось, їх колишній водій не забув. Попередньо, він не зміг завести чуже авто, тож переконав випадкового водія, що потребує допомоги. Відтак «Славуту» затягнули до місця збору металобрухту. Там її й знайшли поліцейські та вилучили.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Спроба збагатитися чужим коштом може обернутися для причетного обмеженням чи позбавленням волі на строк від 3 до 5 років

Звягельський районний відділ поліції