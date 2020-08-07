У Житомирі поліція викрила групу наркоділків, яку організував лікар

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ викрили діяльність групи осіб, яка займалася незаконними оборудками з наркотичними препаратами.

Привласнення, зберігання та розповсюдження заборонених у вільному обігу засобів здійснювали співробітники медичних установ, спеціалізованих аптек та наркозалежні.

Маючи доступ до пігулок, що видаються особам для поступового позбавлення ними наркозалежності, та які знаходяться на обліку у диспансері, змовники фальсифікували кількість пацієнтів і підроблювали рецепти для видачі препаратів з метою створення надлишку цих засобів.

Надалі наркотичні препарати реалізовувалися спільниками з-поміж соціальних працівників громадського об’єднання, основне завдання якого полягає у пошуку людей, які виявили бажання пройти курс лікування та реабілітації від наркозалежності.

Національна поліція України