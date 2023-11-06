Столичні оперативники затримали грабіжника

Слідчі повідомили порушнику про підозру. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує до десяти років в’язниці.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Дніпра невідомий пограбував перехожого. Для встановлення усіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці опитали 20-річного потерпілого та встановили, що незнайомець попросив молодика скористатись його мобільним телефоном, щоб здійснити терміновий дзвінок та у цей момент силою вирвав ґаджет з рук хлопця і втік.

Наступного дня оперативники відділу поліції № 2 Оболонського управління поліції розшукали грабіжника. Раніше не судимого киянина, 1996 року народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням з Оболонською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав фігуранту запобіжний захід – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва