25-річна одеситка «під кайфом» викрала яхту та протаранила бетонну огорожу

Сьогодні на 102 надійшло повідомлення про викрадення яхти біля морського вокзалу. Заявник розповів, що прийшов на причал, де залишив свій транспортний засіб, та виявив його відсутність.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Обстежуючи прилеглу територію, патрульні разом з береговою охороною виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі.

На яхті перебувала 25-річна громадянка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Жінка розповіла інспекторам, що на судні намагалась потрапити до Миколаєва.

Під час перевірки порушниці через бази даних МВС стало відомо, що вона перебуває у розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

На громадянку склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим.