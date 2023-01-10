На Київщині групу підприємств викрили у масштабних махінаціях з продажем пального

Заходи проводили співробітники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями в межах спецоперації «Акциз».

За даними поліцейських, 41-річний киянин створив підприємство, основний вид діяльності якого було зберігання нафтопродуктів. Для цього навіть орендував територію нафтопереробного заводу. Проте згодом, дивлячись на зростання цін та попит на пальне, налагодив його реалізацію без відповідних на те дозволів. Для отримання значних прибутків фігуранти додавали різноманітні присадки. Неякісне пальне скуповували у підприємства за готівку, аби приховати протиправну діяльність, та надалі реалізовували на ринку збуту.

Під час оперативних заходів поліцейські задокументували факти продажу 22 тисяч літрів пального на суму майже мільйон гривень. Крім того, за адресами підприємств та проживання організатора провели обшуки та вилучили документацію, «чорнові» записи, обладнання, яке використовувалося для виготовлення та зберігання пального, а також понад 120 тисяч літрів пального.

Після проведення ряду експертиз та процесуальних заходів пройматиметься рішення про повідомлення підозр причетним до «схеми» осіб. Слідство триває у кримінальному провадженні, що розслідується за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Обухівська окружна прокуратура Київської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України