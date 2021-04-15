У Києві правоохоронці затримали двох розбійників

Аби заволодіти мобільним телефоном та грішми потерпілого, зловмисники його побили та втекли. Фігурантам повідомлено про підозру та наразі вони під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Деснянського управління поліції зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що на вулиці Попудренка його їх побили та пограбували. На місце скоєння злочину виїхали слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Як розповів начальник відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Володимир Борматов, по прибуттю правоохоронці опитали потерпілого та викликали йому лікарів для надання медичної допомоги:

«Ми встановили, що напередодні на вулиці Попудренка заявник познайомився з двома чоловіками. Після спільного вживання спиртних напоїв, нові знайомі побили чоловіка та заволоділи його мобільним телефоном та грішми. Під час відпрацювання орієнтування патрульні поліцейські виявили ймовірних нападників у Дніпровському районі. Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Зловмисниками виявились раніше судимі уродженці Київщини та Чернігівщини, 1983 та 1991 років народження. Слідчі вилучили гаджет, який фігуранти встигли викинути та гроші потерпілого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру. За скоєння тяжкого злочину їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва