На Херсонщині депутата міськради підозрюють у привласненні майже ₴4 мільйонів бюджетних коштів

Як повідомлялося раніше, наразі детективами обласного главку поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування фактів незаконного заволодіння бюджетними коштами колишнім головою однієї з селищних рад, а нині – депутатом Херсонської міської ради. На сьогоднішній день слідчими вже зібрані докази про привласнення фігурантом та його двома спільниками майже 4 мільйонів гривень.

За словами заступника начальника поліції Херсонщини Миколи Вербицького, в ході досудового розслідування детективи встановили, що основний фігурант, будучи головою селищної ради, разом із керівником підрядної організації та інженером технічного нагляду розробили схему з незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними селищною радою на проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття вулиць населеного пункту. За цією схемою зловмисники працювали кілька років.

На сьогоднішній день колишньому екс-посадовцю слідчі з прокурорами вручили вже три підозри в скоєнні 4 кримінальних правопорушень. Доказова база детективів підкріплюється результатами проведених судових будівельно–технічних експертиз. Дослідженнями встановлено суттєві різниці між обсягами фактично виконаних робіт та об’ємами робіт по капітальному ремонту, вказаними у звітних актах. На даний час такі дослідження проведені поки що стосовно ремонту шести вулиць селища. В результаті проведених махінацій злочинна група незаконно заволоділа половиною коштів, що були виділені з бюджету. Загалом ця сума становить 3 мільйони 997 тисяч 120 гривень.

Досудове розслідування триває. Слідство проводить подальші перевірки. Екс-посадовцю може загрожувати покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області