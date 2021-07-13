На Закарпатті шахраї вимагають гроші від імені податківців

Сьогодні шахраї активізували діяльність на Закарпатті.

Невідомі особи телефонують суб’єктам господарювання з номерів 0993098471 та 0993099625, представляючись начальником Головного управління ДПС у Закарпатській області Олексієм Петріченком. Зловмисники просять «задля врегулювання питань щодо перевірок» надіслати кошти на банківську картку.

У зв’язку з цим, у ГУ ДПС у Закарпатській області просять громадян бути уважними та обережними, а при наявності таких фактів, звертатись до органів МВС за номером телефону «102». // Закарпаття онлайн